Calciomercato Bologna arriva la prima offerta per quel giocatore La situazione attuale
Il Calciomercato Bologna si anima con la prima offerta concreta per uno dei giocatori nel mirino di Giovanni Sartori. La società rossoblù si concentra sul rafforzamento del reparto difensivo, muovendosi con attenzione e strategia per prepararsi al meglio alla prossima stagione.
Calciomercato Bologna, arriva la prima offerta per un grande giocatore nel mirino di Giovanni Sartori Nel Calciomercato Bologna continua a muoversi con decisione e lungimiranza, puntando a rinforzare il reparto difensivo in vista della prossima stagione. Tra i profili osservati con maggiore interesse spicca quello di David Ricardo, giovane centrale brasiliano del Botafogo, emerso negli . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
#Calciomercato #Bologna, #Castro osservato speciale Il futuro dell'attaccante Argentino bit.ly/44IgZ0Y - facebook.com Vai su Facebook
Calciomercato: arriva Castro, è l’acquisto di una big - Il nome di Castro potrebbe ritornare in auge per una big anche dopo il rinnovo con il Bologna previsto per gennaio ... Secondo calciomercatonews.com