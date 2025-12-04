Milano-Cortina 2026 le tappe della fiamma olimpica | dai siti Unesco al Monte Rosa

La Grecia ha consegnato all’Italia la fiamma olimpica e Roma è la prima delle tappe del percorso italiano della torcia di Milano-Cortina 2026. Un itinerario lungo lo stivale, isole incluse, per portare la magica atmosfera olimpica in tutti gli angoli del paese. Con l’arrivo della fiamma nella Capitale inizia ufficialmente il viaggio italiano della fiaccola olimpica. La fiamma olimpica di Milano Cortina 2026 sul volo per Roma fiumicino in partenza da Atene, Grecia – 4 Dicembre 2025 – Sport (Photo by Claudio FurlanLaPresse) Il percorso della fiamma olimpica e le tappe. Quello della fiamma olimpica sarà un percorso di 63 giorni e 12000 chilometri che coinvolgerà oltre 300 comuni, 110 province e numerosi siti Unesco. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Milano-Cortina 2026, le tappe della fiamma olimpica: dai siti Unesco al Monte Rosa

