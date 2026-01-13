Milano-Cortina 2026 quanto costa assistere ai Giochi | alloggi alle stelle

I prezzi degli alloggi durante i Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026 sono elevati, rendendo difficile l’accesso a molte persone. Le tariffe nelle località coinvolte salgono significativamente, riflettendo la forte domanda di sistemazioni in occasione di questo evento internazionale. È importante pianificare con attenzione e considerare alternative per chi desidera seguire da vicino le competizioni senza sostenere costi eccessivi.

Prezzi non accessibili a tutti. Dormire nelle località che ospiteranno i Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026 può costare moltissimo. Cortina d’Ampezzo si conferma la meta più cara, con una spesa media che supera i 2.000 euro per un weekend per due persone; segue la Valtellina, dove si sfiorano i 1.700 euro. Milano è invece la località più accessibile, con una media di poco superiore ai 300 euro. Rispetto alla rilevazione effettuata ad agosto 2025, i prezzi di hotel e Airbnb registrano un lieve calo tra novembre e dicembre, probabilmente dovuto a una domanda inferiore alle attese. Tuttavia, se il confronto viene fatto con un normale fine settimana di gennaio 2026, il rincaro resta impressionante: a Cortina i prezzi sono più che triplicati (+261%), mentre in Valtellina arrivano a essere oltre cinque volte superiori (+437%). 🔗 Leggi su 361magazine.com

