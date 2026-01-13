milan un bottino troppo magro con le piccole

Il rendimento del Milan contro le squadre di medio-piccola carica di segnali da analizzare. I risultati ottenuti contro queste formazioni sono limitati, mentre le prestazioni con le grandi si confermano più robuste. Questa differenza solleva domande sulla continuità e sull’efficacia del team in diverse sfide, invitando a una riflessione sui fattori che influenzano le performance in campionato.

Quando i numeri diventano così ripetitivi, è impossibile chiamare in causa il caso. Quando i punti, collezionati dal Milan, con le medio-piccole sono così pochi (0 Cremonese, 1 Pisa, 1 Parma, 1 Sassuolo, 1 Genoa, 3+1 Fiorentina) mentre la contabilità dei grandi duelli è in clamoroso attivo (3 Napoli, 3 Inter, 3 Roma, 3 Lazio, 3 Bologna, 1 Juventus) allora è il caso di approfondire qualche analisi. E magari prendere anche spunto dal giudizio di Fabio Capello ("manca continuità nella partita") per aggiungere questa riflessione all'altra, patrocinata dallo stesso Allegri e cioè che "qualche volta la soglia di tensione e attenzione si abbassa". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

