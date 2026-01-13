Milan può arrivare subito un giocatore di caratura internazionale Grazie ad Ibrahimovic

Da pianetamilan.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Milan potrebbe rafforzarsi già questa stagione con un nuovo giocatore di livello internazionale, grazie all’intervento di Zlatan Ibrahimovic. L’attuale Senior Advisor di RedBird e ex stella rossonera potrebbe facilitare un colpo di mercato importante, mantenendo alta la competitività del club. Questa operazione si inserisce nel percorso di crescita del Milan, puntando su esperienza e qualità per affrontare le sfide del campionato.

Il Milan potrebbe mettere a segno un incredibile e inaspettato colpo di calciomercato - già questo inverno - grazie a Zlatan Ibrahimovic, ex grande bomber della squadra rossonera e attualmente Senior Advisor di RedBird per il club di Via Aldo Rossi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan pu242 arrivare subito un giocatore di caratura internazionale grazie ad ibrahimovic

© Pianetamilan.it - Milan, può arrivare subito un giocatore di caratura internazionale. Grazie ad Ibrahimovic

Leggi anche: Schlager Juve, può arrivare subito grazie a un indennizzo: ma c’è una grossa incognita legata agli infortuni

Leggi anche: Saelemaekers Milan, pronto il rinnovo? La firma può arrivare subito: i rossoneri vogliono blindarlo! I dettagli sull’operazione

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Milan, nuova beffa all’Inter: svolta per il difensore - Ecco l’intreccio decisivo in vista del futuro: la verità per la nuova operazione La dirigenza rossonera è sempre molto attiva per ... calciomercato.it

Milan, sbarca il terzino per Allegri: svolta dalla Francia - Spunta l’intreccio per il nuovo terzino dalla Francia: l’immediata operazione Novità interessanti dalla Francia per svoltare subito. calciomercato.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.