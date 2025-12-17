Schlager Juve può arrivare subito grazie a un indennizzo | ma c’è una grossa incognita legata agli infortuni

Zazoom 17 dic 2025

Il trasferimento di Schlager alla Juventus potrebbe concretizzarsi rapidamente attraverso un indennizzo, aprendo nuove possibilità per i bianconeri. Tuttavia, rimane un’ampia incertezza legata agli infortuni del calciatore, che potrebbe influenzare le tempistiche e le modalità dell’operazione. La situazione resta in evoluzione e da seguire attentamente nelle prossime settimane.

Schlager Juve, può arrivare subito grazie a un indennizzo: ma c'è una grossa incognita legata agli infortuni

. Già due crociati in carriera. La  Juventus  prosegue la sua intensa ricerca di un  centrocampista  da regalare a  Luciano Spalletti, un rinforzo ritenuto fondamentale per la  corsa Champions. L’amministratore delegato  Damien Comolli  ha iniziato a muoversi concretamente in vista del  mercato di gennaio, con l’obiettivo chiaro di non fallire l’obiettivo  quarto posto. Il primo nome sulla lista dei desideri resta  Pierre-Emile Hojbjerg, il  30enne mediano del Marsiglia. Il danese convince sia i dirigenti che Spalletti grazie al suo mix di  esperienza e carisma. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

