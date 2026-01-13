Milan Capello è lapidario | Estupinan in difficoltà anche nelle giocate semplici
Fabio Capello, ex allenatore del Milan, ha commentato la prestazione di Pervis Estupinan nell'ultima partita contro la Fiorentina. In un’intervista esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport', Capello ha sottolineato le difficoltà dell’esterno nel gestire anche le azioni più semplici, evidenziando alcune criticità nel suo rendimento recente. Un’analisi che invita a riflettere sul percorso di crescita del giocatore e sulle esigenze della squadra.
Fabio Capello, ex allenatore del Milan, ha parlato - in un'intervista in esclusiva concessa a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola - della prestazione offerta da Pervis Estupinan nell'ultimo match di campionato in casa della Fiorentina. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
