Milan Capello è lapidario | Estupinan in difficoltà anche nelle giocate semplici

Fabio Capello, ex allenatore del Milan, ha commentato la prestazione di Pervis Estupinan nell'ultima partita contro la Fiorentina. In un’intervista esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport', Capello ha sottolineato le difficoltà dell’esterno nel gestire anche le azioni più semplici, evidenziando alcune criticità nel suo rendimento recente. Un’analisi che invita a riflettere sul percorso di crescita del giocatore e sulle esigenze della squadra.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.