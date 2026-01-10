Allegri spiega le difficoltà Capello replica | Al Milan manca continuità

Dopo Milan-Genoa, il dibattito tra Allegri e Capello si concentra sulle sfide del Milan. Allegri analizza le difficoltà incontrate contro le squadre di bassa classifica, sottolineando le variabili legate alla continuità di prestazioni. Capello, invece, evidenzia come la mancanza di costanza rappresenti un problema storico per il club. Questo scambio di opinioni riflette le diverse prospettive sulla direzione tecnica e sulle criticità attuali del Milan.

Il post partita di Milan-Genoa accende il dibattito. Massimiliano Allegri prova a spiegare le difficoltà contro le squadre di bassa classifica e tira in ballo il confronto storico con chi, a San Siro, sapeva cambiare marcia. “Quando da calciatore venivo a giocare a Milano con le piccole facevo buone partite per 60 minuti, poi c’era la squadra più forte di sempre che dal 60’ iniziava a giocare e ti faceva tre gol. Questa è una cosa che l’Inter ha e noi no”, ha detto a Sky Sport. Alle sue parole replica Fabio Capello che. ai microfoni della Gazzetta dello Sport, amplia l’analisi e individua cause strutturali. 🔗 Leggi su Milanzone.it

