Mia figlia vuole sempre vestirsi da sola e mi fa perdere tempo | come posso velocizzarla?

Buongiorno, comprendere l’importanza di sviluppare l’autonomia nei bambini è fondamentale. Tuttavia, quando il processo di vestirsi da soli rallenta le routine mattutine, è utile trovare strategie che uniscano autonomia e praticità. In questo modo, si può favorire la crescita del senso di responsabilità senza compromettere i tempi necessari per prepararsi in modo adeguato. Ecco alcuni suggerimenti per gestire al meglio questa fase.

Buongiorno, mia figlia ha 5 anni e vuole vestirsi da sola, il che è positivo, ma ogni mattina perdiamo tantissimo tempo perché si ostina a scegliere da sé i vestiti, anche se non sono adatti alla giornata (non di rado sceglie i pigiamoni interi a forma di animali, ad esempio). Non voglio sicuramente troncare le gambe alla sua autonomia, ma allo stesso tempo non possiamo discutere tutte le mattine o uscire sempre in ritardo. Come posso trovare un equilibrio? Grazie mille.

