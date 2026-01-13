Mia figlia vuole sempre vestirsi da sola e mi fa perdere tempo | come posso velocizzarla?

Buongiorno, comprendere le esigenze di autonomia dei bambini è importante. Per velocizzare la routine mattutina, è utile pianificare insieme i vestiti della settimana, preparando un guardaroba organizzato e facilmente accessibile. In questo modo, la bambina potrà scegliere autonomamente, ma con soluzioni pratiche che riducono i tempi di preparazione e favoriscono l’indipendenza.

Buongiorno, mia figlia ha 5 anni e vuole vestirsi da sola, il che è positivo, ma ogni mattina perdiamo tantissimo tempo perché si ostina a scegliere da sé i vestiti, anche se non sono adatti alla giornata (non di rado sceglie i pigiamoni interi a forma di animali, ad esempio). Non voglio sicuramente troncare le gambe alla sua autonomia, ma allo stesso tempo non possiamo discutere tutte le mattine o uscire sempre in ritardo. Come posso trovare un equilibrio? Grazie mille.

