L'odissea di Davide disabile al Capodanno Rai di Catanzaro | Mi hanno lasciato per terra perché non ero in carrozzina

Davide Carpino, disabile al 100%, racconta la sua esperienza al Capodanno Rai di Catanzaro, dove è stato lasciato a terra perché l'organizzazione considerava i disabili solo quelli in carrozzina. Questa testimonianza evidenzia le difficoltà e le incomprensioni che ancora esistono nell’accessibilità agli eventi pubblici per le persone con disabilità.

