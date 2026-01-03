L'odissea di Davide disabile al Capodanno Rai di Catanzaro | Mi hanno lasciato per terra perché non ero in carrozzina
Davide Carpino, disabile al 100%, racconta la sua esperienza al Capodanno Rai di Catanzaro, dove è stato lasciato a terra perché l'organizzazione considerava i disabili solo quelli in carrozzina. Questa testimonianza evidenzia le difficoltà e le incomprensioni che ancora esistono nell’accessibilità agli eventi pubblici per le persone con disabilità.
La testimonianza di Davide Carpino, disabile al 100% che al Capodanno Rai di Catanzaro è finito a terra perché l'organizzazione considerava "disabili solo i carrozzati". "Mi sono sentito un cittadino di Serie B". 🔗 Leggi su Fanpage.it
