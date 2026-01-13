Dal 13 al 18 gennaio 2026, lo Spazio Diamante di Roma ospita

Cosa: Lo spettacolo teatrale Meno di due della compagnia Teatrodilina.. Dove e Quando: Spazio Diamante (Sala White), Roma, dal 13 al 18 gennaio 2026.. Perché: Un’indagine poetica e ironica sul primo incontro reale tra due persone dopo una conoscenza virtuale.. Il ritorno a Roma della compagnia Teatrodilina segna un momento di riflessione profonda e necessaria sulle dinamiche relazionali che caratterizzano il nostro tempo. Con lo spettacolo Meno di due, scritto e diretto da Francesco Lagi, il palcoscenico dello Spazio Diamante si trasforma in un osservatorio privilegiato sulla fragilità umana. Al centro della narrazione troviamo Anna Bellato e Francesco Colella, due interpreti capaci di abitare il silenzio e la parola con una naturalezza disarmante, affiancati dall’intervento risolutivo di Leonardo Maddalena. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Meno di due: l’amore nell’era digitale allo Spazio Diamante

