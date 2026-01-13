Meningite a Napoli fake news crea allarme | cosa sapere davvero sulla malattia

Recentemente, Napoli è stata coinvolta in un episodio di allarme ingiustificato riguardo alla meningite, alimentato da false informazioni diffuse tramite messaggi WhatsApp. È importante distinguere i fatti dalla disinformazione per evitare inutili preoccupazioni. In questo testo, forniremo dati accurati e chiarimenti sulla malattia, aiutando a comprendere meglio la realtà e a riconoscere le fonti affidabili.

Allarme meningite a Napoli: il capoluogo campano è stato attraversato da un'ondata di paura alimentata non da un'emergenza sanitaria reale, ma da una fake news diffusa attraverso catene WhatsApp. Messaggini e vocali si riferivano, senza alcun fondamento, a un presunto focolaio di meningite in città, con due giovani deceduti e diversi ricoveri in gravi condizioni all' ospedale Cotugno. La narrazione è stata condita con l'invito a evitare alcune zone della movida e locali ben noti. Oltre al panico fra i cittadini, tutto ciò ha dunque rischiato di creare un ingente danno economico a diversi esercenti.

