Fake News Festival | quattro anteprime verso l’unico festival in Italia su fake news e pensiero critico

Le fake news esistevano già al tempo dei faraoni e nell’antica Roma? Il calcio femminile, nella patria di Bruno Pizzul, può essere un motore di cambiamento sociale? Quali sono i falsi miti di chi ama i cosplay e segue saghe come Star Wars? A queste - e a molte altre domande - risponderanno. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

.@POTUS scolds the Fake News for hitting up against an historic mirror that was just moved into the Cabinet Room at the White House: "You gotta watch that... You're not allowed to break that. That mirror is 400 years old!" - X Vai su X

Oramai sarà un incubo dover lottare contro le fake news. Grazie alla connivenza di chi gestisce i social che contribuiscono a alimentare leggende per generare traffico . - facebook.com Vai su Facebook

Martignacco, parte il tour di avvicinamento al Fake News Festival 2025: quattro anteprime in arrivo - Quattro anteprime in Friuli Venezia Giulia tra storia, sport e cultura pop preparano il Fake News Festival 2025, in programma a Udine dal 13 al 16 novembre. Secondo nordest24.it

Da IA a fake news e Starlink, a Pisa torna l'Internet Festival - Dall'intelligenza artificiale alle fake news: torna l'Internet festival a Pisa, dal 9 al 12 ottobre. Da ansa.it

“Hanno scritto quattro volte che sono morto, è spuntato pure un necrologio. C’era la mia foto accanto agli angioletti”: la rabbia di Maurizio Mattioli per le fake news ... - Una bufala crudele, ripetuta, che ha superato il confine del virtuale per diventare un macabro avviso funebre affisso in strada. Da ilfattoquotidiano.it