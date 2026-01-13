Melodie Italiane | Riccardo Randisi e Claudio Giambruno in concerto al Circolo Artistico

Il Circolo Artistico apre il 2026 con il concerto \

Il Circolo Artistico inaugura il nuovo anno con un appuntamento musicale di grande eleganza e intensità: Melodie Italiane, il concerto di apertura della stagione 2026.Protagonisti della serata sono Claudio Giambruno ai sassofoni e Riccardo Randisi al pianoforte, due musicisti siciliani di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

