Claudio Giambruno live al Miles Jazz Club | un viaggio attraverso le melodie senza tempo della canzone italiana
Claudio Giambruno, sassofonista siciliano di grande talento, ci conduce in un viaggio emozionante attraverso le melodie senza tempo della canzone italiana: il live al Miles Jazz Club è previsto il 28 novembre 2025.Con il suo sax tenore e soprano, rivisita capolavori di autori leggendari come. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
