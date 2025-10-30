Louvre nuovi arresti nel maxi furto | i gioielli rubati restano introvabili

C’è un silenzio strano, quasi rispettoso, nei corridoi del Louvre. Come se le pareti, abituate da secoli a custodire segreti, stessero trattenendo il respiro. Il furto dei gioielli della Corona, avvenuto il 19 ottobre, non è più soltanto una notizia: è diventato un racconto che si allunga come un’ombra sulla città. Due uomini — un fattorino algerino di 34 anni e un ex tassista francese di 39 — sono stati arrestati grazie ai loro errori, alle tracce di Dna che hanno lasciato sparse in giro come le briciole di Pollicino. E hanno parzialmente ammesso le loro colpe. Altri cinque nuovi arresti la sera di mercoledì 29 ottobre. 🔗 Leggi su Panorama.it

