Louvre nuovi arresti nel maxi furto | i gioielli rubati restano introvabili

Panorama.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C’è un silenzio strano, quasi rispettoso, nei corridoi del Louvre. Come se le pareti, abituate da secoli a custodire segreti, stessero trattenendo il respiro. Il furto dei gioielli della Corona, avvenuto il 19 ottobre, non è più soltanto una notizia: è diventato un racconto che si allunga come un’ombra sulla città. Due uomini — un fattorino algerino di 34 anni e un ex tassista francese di 39 — sono stati arrestati grazie ai loro errori, alle tracce di Dna che hanno lasciato sparse in giro come le briciole di Pollicino. E hanno parzialmente ammesso le loro colpe. Altri cinque nuovi arresti la sera di mercoledì 29 ottobre. 🔗 Leggi su Panorama.it

louvre nuovi arresti nel maxi furto i gioielli rubati restano introvabili

© Panorama.it - Louvre, nuovi arresti nel maxi furto: i gioielli rubati restano introvabili

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

louvre nuovi arresti maxiCinque nuovi arresti a Parigi per il furto al Louvre - "I cinque sono stati arrestati contemporaneamente in diverse località della regione parigina intorno alle 21 di ieri" ha dichiarato il procuratore ... Da msn.com

louvre nuovi arresti maxiMISTERO Furto al Louvre, cinque nuovi arresti: resta il mistero sul bottino da 88 milioni di euro - I cinque indagati sono stati fermati contemporaneamente in diverse località della regione parigina nella serata di ieri. Si legge su statoquotidiano.it

louvre nuovi arresti maxiFurto al Louvre, arrestati cinque nuovi sospettati a Parigi. Polemiche sulla videosorveglianza del museo - Cinque nuovi sospettati sono stati arrestati nell'ambito delle indagini sul furto di gioielli al Louvre. Come scrive italiaoggi.it

Cerca Video su questo argomento: Louvre Nuovi Arresti Maxi