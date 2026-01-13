Maxi blitz contro i furti in casa | 38 arresti tra Napoli e Lazio

Un’operazione di vaste proporzioni ha portato all’arresto di 38 persone tra Napoli e Lazio, nell’ambito di un’indagine che ha ricostruito oltre 150 episodi di furti in casa. La misura cautelare in carcere mira a smantellare una rete criminale attiva in sette province, evidenziando l’efficacia delle attività di contrasto alla criminalità organizzata e ai reati contro il patrimonio.

Custodia cautelare in carcere per 38 indagati: smantellata una rete criminale attiva in sette province con oltre 150 episodi ricostruiti. Operazione dei Carabinieri su ordinanza del Gip. I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 38 persone, emessa dal GIP del Tribunale di Napoli Nord su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli Nord. Gli indagati sono gravemente indiziati di associazione per delinquere, finalizzata alla commissione di furti in abitazione, ricettazione e truffe aggravate, in particolare ai danni di vittime in condizioni di minorata difesa.

