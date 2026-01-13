Maxi operazione contro i furti in abitazione | 38 arresti Colpiti 7 gruppi criminali familiari

I Carabinieri di Napoli hanno condotto un’operazione che ha portato all’arresto di 38 persone, coinvolte in un sistema criminale specializzato in furti in abitazione. L’operazione ha colpito sette gruppi familiari, evidenziando un’organizzazione articolata e radicata sul territorio. L’intervento si inserisce nelle attività di contrasto alla criminalità organizzata, rafforzando la sicurezza nelle aree interessate.

Una vasta e articolata operazione condotta dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli ha portato all'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 38 soggetti, ritenuti gravemente indiziati di far parte di un sistema criminale strutturato e ramificato.

Milano, maxi operazione contro il riciclaggio della refurtiva: quattro arresti per gioielli e orologi di lusso. - Milano, maxi operazione della Polizia di Stato: quattro arresti per ricettazione e riciclaggio di gioielli e orologi di lusso. msn.com

In campo oltre 80 militari - Carbonia È in corso, dalle prime ore di oggi 7 gennaio, una vasta operazione contro i furti condotta dai carabinieri del Comando provinciale di Cagliari nell’area del Sulcis. lanuovasardegna.it

FURTI Svaligiata l’abitazione di una donna deceduta in Abruzzo, refurtiva da 50mila euro trovata nell’Agrigentino Ecco cosa e dove è successo - facebook.com facebook

