Mara Favro si decide sull’archiviazione La famiglia | Troppe contraddizioni non si sarebbe mai suicidata
Il 14 gennaio a Torino si terrà l’udienza per valutare l’archiviazione del caso Mara Favro, scomparsa e deceduta in Val di Susa nel 2024. La famiglia ritiene che vi siano troppe contraddizioni e non crede al suicidio, chiedendo di approfondire le circostanze della vicenda. La decisione del tribunale sarà fondamentale per chiarire le responsabilità e proseguire le indagini.
Il 14 gennaio si discuterà in tribunale a Torino la possibile archiviazione del caso relativo alla scomparsa e alla morte di Mara Favro, sparita in Val di Susa nel 2024. La Procura ritiene che la donna si sia suicidata. L'avvocato della famiglia: "Non è stato fatto tutto quello che si poteva fare per risolvere questo caso". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: «Mara Favro si è suicidata nei boschi della Valle di Susa». Gli ultimi momenti, e la rabbia della famiglia per l'archiviazione
Leggi anche: «Mara Favro si è suicidata nei boschi della Valle di Susa». Gli ultimi momenti, e la rabbia delal famiglia per
Mara Favro, si decide sull’archiviazione. La famiglia: “Troppe contraddizioni, non si sarebbe mai suicidata” - Il 14 gennaio si discuterà in tribunale a Torino la possibile archiviazione del caso relativo alla scomparsa e alla morte di Mara Favro, sparita in Val ... fanpage.it
veramente assurdo questo video, bisognerebbe avere rispetto per Mara - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.