Mara Favro si decide sull’archiviazione La famiglia | Troppe contraddizioni non si sarebbe mai suicidata

Il 14 gennaio a Torino si terrà l’udienza per valutare l’archiviazione del caso Mara Favro, scomparsa e deceduta in Val di Susa nel 2024. La famiglia ritiene che vi siano troppe contraddizioni e non crede al suicidio, chiedendo di approfondire le circostanze della vicenda. La decisione del tribunale sarà fondamentale per chiarire le responsabilità e proseguire le indagini.

veramente assurdo questo video, bisognerebbe avere rispetto per Mara - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.