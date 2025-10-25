Mara Favro si è suicidata nei boschi della Valle di Susa Gli ultimi momenti e la rabbia delal famiglia per

La vicenda di Mara Favro, 51enne di Chiomonte scomparsa l?8 marzo 2023 e ritrovata senza vita oltre un anno dopo ai piedi di un dirupo a Gravere, in Valle di Susa, si avvia verso la. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - «Mara Favro si è suicidata nei boschi della Valle di Susa». Gli ultimi momenti, e la rabbia delal famiglia per

Scopri altri approfondimenti

Mara Favro, donna «fragile» con un «disturbo bipolare»: «Si è suicidata nei boschi della Valle di Susa» - X Vai su X

Come è morta Mara Favro?: “Scomparsa sottovalutata, se ci sono gli estremi faremo certamente opposizione alla richiesta di archiviazione, lei merita giustizia”, dicono i familiari. “Perché le immagini delle telecamere non furono acquisite subito?”. [VIDEO INTE - facebook.com Vai su Facebook

«Mara Favro si è suicidata nei boschi della Valle di Susa». Gli ultimi momenti, e la rabbia delal famiglia per - La vicenda di Mara Favro, 51enne di Chiomonte scomparsa l’8 marzo 2023 e ritrovata senza vita oltre un anno dopo ai piedi di un dirupo a Gravere, in Valle di Susa, si avvia verso ... Da leggo.it

Mara Favro era una donna "fragile" e affetta da "disturbo bipolare". Per questo si sarebbe suicidata - Un risultato che ha condotto alla richiesta di archiviazione da parte del procuratore aggiunto Cesare Parodi. rainews.it scrive

Mara Favro donna «fragile» con un «disturbo bipolare»: «Si è suicidata nei boschi della Valle di Susa» - Le conclusioni dei carabinieri nell'inchiesta sulla morte della 51enne scomparsa l'8 marzo 2024 a Chiomonte. Come scrive msn.com