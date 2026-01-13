Mamma e figlia iscritte a Medicina | Non ci riconoscono esami già fatti

Mamma e figlia, entrambe iscritte a Medicina, affrontano difficoltà nel riconoscimento degli esami già sostenuti, complicando il percorso di studi. La madre ha conseguito una laurea in Biologia, mentre la figlia desidera completare la laurea in Medicina. La recente proposta della ministra Anna Maria Bernini di sostituire i test d’ingresso ha aggiunto ulteriori incertezze, evidenziando le sfide del sistema universitario e il bisogno di chiarimenti e riforme.

Una laurea in Biologia già acquisita, una in medicina tra i desideri. Di mezzo, il semestre filtro, la trovata della ministra Anna Maria Bernini per sostituire i test d'ingresso. Sono gli ingredienti della strana storia di Brunella Sasso e Federica Manzoni, mamma e figlia, entrambe napoletane. 🔗 Leggi su Napolitoday.itImmagine generica

