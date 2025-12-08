Semestre filtro Medicina la testimonianza | Siamo laureate in Biologia costrette a rifare esami già superati

Fanpage.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Siamo biologhe laureate e iscritte all'albo, ma per passare il semestre filtro di Medicina siamo costrette a rifare l'esame di Biologia. Assurdo": la protesta di due studentesse della Federico II. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Medicina, Odontoiatria e Veterinaria: partito il semestre filtro a Unipa tra le perplessità degli studenti

Il rettore Roberto Di Pietra: "Numeri segnati dal semestre filtro. Ma a Siena si studia e vive bene"

Pochi iscritti nelle Marche. Link University a rilento. Si attende il corso in città e l’effetto semestre filtro

semestre filtro medicina testimonianzaSemestre filtro Medicina, la testimonianza: “Siamo laureate in Biologia, costrette a rifare esami già superati” - "Siamo biologhe laureate e iscritte all'albo, ma per passare il semestre filtro di Medicina siamo costrette a rifare l'esame di Biologia ... Si legge su fanpage.it

semestre filtro medicina testimonianzaEsame di Medicina, la testimonianza di una 19enne casertana contro il “semestre filtro”: GUARDA IL VIDEO - "Ho sacrificato la mia salute mentale e fisica pur di provarci. Scrive casertace.net

semestre filtro medicina testimonianzaEsami di Medicina, avviato ricorso collettivo al TAR: come aderire - Semestre filtro tra irregolarità diffuse e prove falsate: migliaia di studenti avviano ricorso collettivo al TAR per chiedere l’annullamento del primo appello. Scrive catania.liveuniversity.it

Cerca Video su questo argomento: Semestre Filtro Medicina Testimonianza