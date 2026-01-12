Guastalla maltratta il padre per ottenere i soldi per la droga

A Guastalla, un uomo è stato coinvolto in un episodio di maltrattamenti da parte del figlio, volto a ottenere denaro per l'acquisto di droga. La situazione, che si protrae da oltre un anno, include minacce e comportamenti aggressivi, con danni materiali e tensioni familiari. L’episodio evidenzia le difficoltà legate alla dipendenza e alle conseguenze sulla famiglia.

Guastalla (Reggio Emilia), 12 gennaio 2026 - Un incubo che pare durasse da oltre un anno, con un figlio a chiedere costantemente denaro al padre per acquistare la droga, ricorrendo anche a forti minacce con frasi tipo "Ti ammazzo", "Ti taglio la gola", tra umiliazioni e atteggianti aggressivi, tanto da rompere suppellettili e arredi nei momenti d'ira. Alla fine il genitore ha deciso di denunciare i fatti ai carabinieri della caserma di Guastalla, la cittadina di residenza, con le indagini che hanno portato alla denuncia del figlio 42enne per maltrattamenti in famiglia e all'allontanamento dalla vittima, con il figlio che deve restare ad almeno un chilometro di distanza dal padre, con controllo affidato al braccialetto elettronico.

