malinconico fa bene al cuore

Massimiliano Gallo torna a interpretare Vincenzo Malinconico, il personaggio già apprezzato in televisione, questa volta sul palcoscenico. La rappresentazione offre un’occasione di approfondimento e riflessione, mantenendo intatta l’essenza della narrazione originale. Un’occasione per il pubblico di riscoprire una figura complessa, tra malinconia e umorismo, in un contesto teatrale che valorizza la qualità interpretativa e la cura dei dettagli.

Dal piccolo schermo al palcoscenico. Massimiliano Gallo porta a teatro il personaggio di Vincenzo Malinconico, dopo averlo interpretato con grande successo in tv. Oggi e domani (ore 21.15) alla Nuova Fenice di Osimo va in scena ‘Malinconico. Moderatamente felice’, commedia scritta con Diego De Silva e diretta dallo stesso Gallo. Torna così alla ribalta "l’avvocato d’insuccesso" dalla carriera sgangherata e dalla vita sentimentale instabile. Gallo, è davvero un simile ‘disastro’ il suo personaggio? "Diciamo che non è un vincente, ma nemmeno un perdente. E’ uno che non vuole neppure partecipare alla gara. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

