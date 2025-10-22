Nuoto e gravidanza | ecco perché fa bene al cuore alla mente e al bebè

Gazzetta.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Elisa è cardiologa e nuotatrice e alla tappa di Vulcano dell’Italian Open Water Tour ha partecipato alla 3 e alla 6 km. Insieme a lei abbiamo affrontato la tematica della pratica sportiva durante un periodo così delicato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it

