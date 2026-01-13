Lutto nel mondo della politica | è morto a 57 anni Antonio Barato

Il mondo politico di Pordenone piange la perdita di Antonio Barato, scomparso all’età di 57 anni. Figura stimata nella comunità locale, Barato lascia un vuoto nel panorama politico. Il consigliere comunale Marco Salvador ha espresso il suo cordoglio, sottolineando il senso di perdita e il rispetto per la sua figura. La comunità si unisce nel ricordo di un uomo che ha dedicato parte della sua vita all’impegno pubblico.

La politica Pordenonese è in lutto alla notizia della scomparsa a 57 anni di Antonio Barato. “Un dolore enorme”, ha dichiarato il consigliere comunale de La Civica Marco Salvador. Lo ha conosciuto dal 2015 quando è stata fondata la lista “Pordenone 1291”. Una collaborazione che è proseguita fino. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

