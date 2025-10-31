Lutto nella politica italiana morto all’improvviso a 57 anni | candidato alle ultime regionali

Caffeinamagazine.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un improvviso lutto ha colpito il mondo politico e sportivo toscano nella notte. È morto a 57 anni un noto dirigente e imprenditore fiorentino, figura di riferimento nel panorama civico regionale e volto conosciuto anche per il suo impegno nel calcio dilettantistico. L’uomo è stato stroncato da un malore improvviso, che non gli ha lasciato scampo, lasciando nello sconforto colleghi, amici e l’intera comunità sportiva della città. >> Paolo Del Debbio è un furia, delirio in studio: pubblico scioccato Alle ultime elezioni regionali si era candidato come capolista a Firenze per la lista civica “È Ora!”, a sostegno del candidato di centrodestra Alessandro Tomasi, ottenendo circa un migliaio di preferenze. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

lutto politica italiana mortoMorto Andrea Bidone a Novi Ligure: lutto nella politica - La comunità di Novi Ligure piange la scomparsa di Andrea Bidone, noto per il suo attivo coinvolgimento politico. Segnala alphabetcity.it

lutto politica italiana mortoMorto Lorenzo Bosi, lutto nel mondo del calcio. Era il presidente della Rondinella Marzocco - Era stato candidato con la lista a sostegno di Alessandro Tomasi alle ultime elezioni regionali ... Secondo msn.com

Lutto nella politica di Aprilia, è morto l'ex consigliere Giuseppe Petito - Aveva 69 anni ed è morto all’improvviso, nel pomeriggio, nella sua abitazione a Vallelata, vittima di un malore improvviso. Lo riporta latinaoggi.eu

Cerca Video su questo argomento: Lutto Politica Italiana Morto