Lutto nella politica italiana morto all’improvviso a 57 anni | candidato alle ultime regionali

Un improvviso lutto ha colpito il mondo politico e sportivo toscano nella notte. È morto a 57 anni un noto dirigente e imprenditore fiorentino, figura di riferimento nel panorama civico regionale e volto conosciuto anche per il suo impegno nel calcio dilettantistico. L'uomo è stato stroncato da un malore improvviso, che non gli ha lasciato scampo, lasciando nello sconforto colleghi, amici e l'intera comunità sportiva della città. Alle ultime elezioni regionali si era candidato come capolista a Firenze per la lista civica "È Ora!", a sostegno del candidato di centrodestra Alessandro Tomasi, ottenendo circa un migliaio di preferenze.