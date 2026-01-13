L' ultima sfida di Adinolfi | Mi candido in Veneto contro la Lega di Zaia
Mario Adinolfi, presidente del Popolo della Famiglia, ha annunciato la sua candidatura nelle elezioni suppletive in Veneto, contro la Lega di Zaia. L'iniziativa si svolgerà il 22 e 23 marzo e vede il movimento cattolico pro-life impegnato in questa sfida elettorale. La decisione mira a portare avanti i propri valori in un contesto politico di rilievo nella regione.
AGI - Mario Adinolfi, presidente del Popolo della Famiglia, annuncia l'impegno del movimento cattolico pro-life alle elezioni suppletive per i due collegi del Veneto che si terranno il 22 e 23 marzo. "Mi candiderò nel collegio del Padovano mentre il segretario nazionale del partito, Mirko De Carlo, sarà candidato per il seggio di Rovigo ", afferma in una nota. La critica a Luca Zaia e la subalternità culturale. "Come Popolo della Famiglia abbiamo spesso collaborato con la Lega, ho un rapporto personale ottimo con Matteo Salvini e non è un caso che il gruppo consiliare regionale dell'Emilia Romagna sia denominato Lega-Popolo della Famiglia. 🔗 Leggi su Agi.it
