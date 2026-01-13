Mario Adinolfi, presidente del Popolo della Famiglia, ha annunciato la sua candidatura nelle elezioni suppletive in Veneto, contro la Lega di Zaia. L'iniziativa si svolgerà il 22 e 23 marzo e vede il movimento cattolico pro-life impegnato in questa sfida elettorale. La decisione mira a portare avanti i propri valori in un contesto politico di rilievo nella regione.

AGI - Mario Adinolfi, presidente del Popolo della Famiglia, annuncia l'impegno del movimento cattolico pro-life alle elezioni suppletive per i due collegi del Veneto che si terranno il 22 e 23 marzo. "Mi candiderò nel collegio del Padovano mentre il segretario nazionale del partito, Mirko De Carlo, sarà candidato per il seggio di Rovigo ", afferma in una nota. La critica a Luca Zaia e la subalternità culturale. "Come Popolo della Famiglia abbiamo spesso collaborato con la Lega, ho un rapporto personale ottimo con Matteo Salvini e non è un caso che il gruppo consiliare regionale dell'Emilia Romagna sia denominato Lega-Popolo della Famiglia. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - L'ultima sfida di Adinolfi: "Mi candido in Veneto contro la Lega di Zaia"

