Elezioni in Veneto la sfida di Alberto Stefani | il candidato della Lega tra eredità Zaia e rivoluzione gentile
Le truppe anti vannacciane la smettano di darsi pena. In Veneto, da Peschiera del Garda a Bibione, c’è il loro più degno alfiere. Alberto Stefani entra in uno sterminato padiglione della Fiera di Padova, azzimato e raggiante. Mani da pianista, denti bianchissimi, completo scuro. Si vota a fine novembre. Comincia un altro giorno di campagna elettorale. Il generale Roberto Vannacci ama la guerrilla. Il deputato leghista promette una rivoluzione gentile. È un giovane prodigio, abituato a distinguersi. A 15 anni entra nella Lega. A 19 anni è consigliere comunale a Borgoricco. A 26 diventa sindaco. «Era il mio sogno da piccolo» ricorda. 🔗 Leggi su Panorama.it
Altre letture consigliate
ELEZIONI REGIONALI VENETO 2025 ? Presentata ufficialmente la lista di FI della provincia di Verona. Nove i nomi: il sottoscritto capolista Flavio Tosi, Elisa Bonamini, Alberto Bozza, Daniela De Grandis, Alberto Bullio, Orietta Gaiulli, Zeno Falzi, Carlotta - facebook.com Vai su Facebook
$elezioniregionaliVeneto2025500 delegati $CislVeneto oggi a Padova per l’ $attivoregionale dedicato al confronto con i candidati alla presidenza della Regione $Veneto, Giovanni Manildo, per il centrosinistra, e Alberto Stefani, per il centrodestra. - X Vai su X
Regionali Veneto, depositate le liste. Ora le verifiche e i sorteggi per le posizioni sulle schede - Sfida ai nastri di partenza per i cinque candidati presidenti, sostenuti da16 liste, e un esercito di 845 aspiranti consiglieri ... rainews.it scrive
Elezioni in Veneto, 5 in corsa per il dopo Zaia. In tutto 845 candidati per 16 liste - Adesso c'è da sperare che non crolli ulteriormente l'affluenza, perché il primo dato che balza agli occhi di questa tornata elettorale in Veneto è ... Da ilgazzettino.it
Elezioni regionali Veneto: è caos liste nel centrodestra. A Treviso fuori l'assessore Caner. FdI diviso su Berlato e Giorgetti - Manca una settimana alla presentazione dei candidati al consiglio regionale. Riporta corrieredelveneto.corriere.it