Le truppe anti vannacciane la smettano di darsi pena. In Veneto, da Peschiera del Garda a Bibione, c’è il loro più degno alfiere. Alberto Stefani entra in uno sterminato padiglione della Fiera di Padova, azzimato e raggiante. Mani da pianista, denti bianchissimi, completo scuro. Si vota a fine novembre. Comincia un altro giorno di campagna elettorale. Il generale Roberto Vannacci ama la guerrilla. Il deputato leghista promette una rivoluzione gentile. È un giovane prodigio, abituato a distinguersi. A 15 anni entra nella Lega. A 19 anni è consigliere comunale a Borgoricco. A 26 diventa sindaco. «Era il mio sogno da piccolo» ricorda. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Elezioni in Veneto, la sfida di Alberto Stefani: il candidato della Lega tra eredità Zaia e rivoluzione gentile