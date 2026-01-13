Luis Henrique nel mirino | Pastore e Trevisani bocciano l’esterno contro il Napoli Giudizio pesante

Luis Henrique, durante la sfida contro il Napoli, non ha convinto i commentatori Pastore e Trevisani, che hanno espresso giudizi severi sulla sua prestazione come esterno. La partita ha messo in luce alcune criticità nel suo rendimento, suscitando valutazioni negative da parte degli esperti. Questo episodio rappresenta un momento di riflessione per il giocatore e il suo percorso nel club.

Inter News 24 Luis Henrique, la prova del laterale ex Marsiglia contro il Napoli è stato duramente bocciata da Pastore e Trevisani: le dichiarazioni. Il pareggio tra Inter e Napoli continua a generare analisi contrastanti, e questa volta sotto la lente d’ingrandimento è finito Luis Henrique. Nonostante il brasiliano stia tirando la carretta sulla fascia destra a causa dell’assenza di Dumfries e del lungo stop di Darmian, la sua prestazione nel big match di San Siro non ha convinto la critica specializzata. Il verdetto di “Fontana di Trevi”. Durante l’ultima puntata del podcast, i giornalisti Giuseppe Pastore e Riccardo Trevisani sono stati piuttosto netti nel valutare l’apporto dell’ex Marsiglia nel sistema di Cristian Chivu: Giuseppe Pastore: Ha sottolineato come, in una partita dove quasi tutti i nerazzurri hanno brillato, il brasiliano sia apparso l’anello debole: « Luis Henrique non è al livello di queste partite », ha sentenziato il giornalista. 🔗 Leggi su Internews24.com

Osimhen all'Al-Hilal di Inzaghi, Luis Henrique-Inter: è ufficiale, Baturina nel mirino del Como. Le ultime di calciomercato - In attesa dell’ufficialità di Chivu come nuovo allenatore, i nerazzurri si muovono sul mercato. ilmessaggero.it

Osimhen all'Al-Hilal di Inzaghi, Luis Henrique-Inter: è ufficiale, Baturina nel mirino del Como. Le ultime di calciomercato - Il Bologna sta valutando il profilo di Edin Dzeko e ha fatto già un primo sondaggio. leggo.it

Luis Henrique da incubo, Mkhitaryan cambia il match - facebook.com facebook

Voti #InterNapoli Sommer 5.5; Bisseck 4 Akanji 5.5 Bastoni 6.5; Luis Henrique 6.5 Barella 5.5 Calhanoglu 6.5 Zielinski 6 Dimarco 7; Thuram 5.5 Lautaro 6.5 Subs Mkhitaryan 6.5 P. Esposito sv Sucic sv Carlos Augusto sv Bonny sv x.com