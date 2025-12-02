Trevisani sull’Inter di Chivu | Zielinski rinato e Diouf meglio di Luis Henrique Lautaro? Il migliore al mondo nel tiro di prima

Inter News 24 Trevisani va di giudizi netti su Zielinski, Diouf e Lautaro: il giornalista analizza il momento dei nerazzurri con toni severi e complimenti mirati. A Fontana di Trevi, il giornalista Riccardo Trevisani ha analizzato il momento dell’ Inter, soffermandosi in particolare sulla rinascita di Piotr Zielinski, sull’impatto di Junior Diouf e sulla doppietta di Lautaro Martinez, decisiva nella vittoria di Pisa. Trevisani ha iniziato con un’autocritica legata al rendimento del centrocampista polacco, classe 1994, arrivato in estate dal Napoli: «Mi devo scusare con due giocatori. Zielinski lo avevo visto in calo, lo pensavo sul viale del tramonto. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Trevisani sull’Inter di Chivu: «Zielinski rinato e Diouf meglio di Luis Henrique. Lautaro? Il migliore al mondo nel tiro di prima»

Altri contenuti sullo stesso argomento

Il pensiero di Trevisani sulla fase difensiva del Milan - facebook.com Vai su Facebook

cesare trevisani (@cesaretrevisani) / Posts / X Vai su X

Trevisani: “Zielinski? Pensavo fosse sul viale del tramonto. E insisto a dire una cosa su Diouf…” - Dell'ottimo momento di Zielinski e dell'ingresso di Diouf, oltre che della doppietta di Lautaro ha parlato il giornalista ... Secondo msn.com

Probabili formazioni Verona Inter/ Quote: Chivu pensa a Zielinski e Bonny (Serie A, oggi 2 novembre 2025) - Pochi problemi mercoledì sera contro la Fiorentina, sfida vinta nel secondo tempo e marcia che Cristian Chivu ha immediatamente ripreso dopo la sconfitta di Napoli; l’Inter resta concretamente in ... ilsussidiario.net scrive

L'Inter e i gol da palla inattiva, un'arma letale. Quello di Zielinski è il 9° centro stagionale - Tutte piovute verso Angelo Palombo, l’uomo che all’interno dello staff tecnico di Cristian Chivu si occupa delle palle inattive. Si legge su gazzetta.it

Inter, Chivu sorprende tutti: rilancio Bisseck, Zielinski scavalca Frattesi - Mai banale Cristian Chivu, che sorprende ancora una volta tutti nelle scelte di formazione per la sfida odierna di Champions League con lo Slavia Praga. calciomercato.it scrive

Inter-Milan, i dubbi di Chivu: Bisseck o Acerbi al centro e uno tra Sucic e Zielinski a centrocampo - È il grande dilemma pre derby in casa Inter: chi tra Acerbi, Bisseck e de Vrij avrà l’onore e l’onere di fermare Pulisic e Rafael Leao? Lo riporta ilmessaggero.it

Serie A, Verona-Inter 1-2: un autogol di Frese al 94' regala altri tre punti a Chivu - Nella ripresa Chivu ribalta la squadra con gli ingressi di Dumfries, Esposito, Barella e Dimarco, ma i ragazzi di Zanetti alzano il muro, rischiano poco nonostante la grande pressione nerazzurra e non ... Riporta sportmediaset.mediaset.it