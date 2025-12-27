Louis Thomas Buffon e l’incrocio romantico in Pisa Juve | partita nella partita per il figlio d’arte alla ‘prima’ contro i bianconeri

Louis Thomas Buffon vivrà un incrocio romantico in Pisa Juve: partita nella partita per il figlio di Gigi alla sua prima gara contro i bianconeri. Stasera all'Arena Garibaldi andrà in scena una partita nella partita, carica di suggestioni romantiche che solo il calcio sa regalare. Quando Pisa e Juve scenderanno in campo, gli occhi di molti saranno puntati sulla panchina toscana, dove siede un ragazzo con un cognome pesante come un macigno ma con un ruolo diametralmente opposto a quello del padre. Louis Thomas Buffon, primogenito di Gigi Buffon, si prepara a sfidare per la prima volta i colori che hanno segnato la storia della sua famiglia per vent'anni.

Louis Thomas Buffon, il figlio di Gigi e Alena Seredova convocato da Pippo Inzaghi col Pisa. L'ex portiere: «Il nuovo compagno di sua mamma l'ha reso migliore» - Il figlio di Gigi Buffon e Alena Seredova è stato convocato per la prima volta in Serie B da Filippo Inzaghi, allenatore ... leggo.it

Louis Thomas Buffon, la mamma Alena Seredova: «Sono fiera di lui. Ma dovrà dare sempre il doppio, il suo cognome non perdona» - Seredova vede giocare a calcio il primogenito fin da bambino e sa che dovrà faticare il doppio per distinguersi in campo, ma è cosciente anche del talento che possiede il ragazzo Buon sangue non mente ... leggo.it

Louis Thomas Buffon deve ancora diventare maggiorenne ma ha già esordito in Serie A e ha segnato 7 reti in 10 partite con la Nazionale della Repubblica Ceca tra u-18 e u-19. Il giovane attaccante del Pisa, che ha il doppio passaporto grazie ai genitori Gian - facebook.com facebook

