L’omicidio di Renee Nicole Good e la violenza dell’Ice

L’Immigration and Customs Enforcement (ICE), istituita nel 2003, svolge un ruolo chiave nella tutela delle frontiere statunitensi e nell’applicazione delle leggi sull’immigrazione. L’omicidio di Renee Nicole Good evidenzia le criticità e le conseguenze di un’attività spesso sottovalutata o fraintesa. Questo episodio non rappresenta un caso isolato, ma si inserisce in un quadro più ampio di problematiche legate all’operato dell’agenzia e alla gestione della sicurezza.

Che poteri ha l’Immigration and customs enforcement agency (Ice), quando è stata istituita e perché l’omicidio di Renee Nicole Good non è un caso isolato. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

Jonathan Ross l’agente ICE che ha sparato a Renee Nicole Good ha ripreso l’omicidio.

l8217omicidio renee nicole goodRenee Nicole Good, il dipartimento di sicurezza pubblica un nuovo video (senza audio): «Ostacolava la polizia». Minneapolis in piazza contro l'Ice - C'è un nuovo video che immortala i tre minuti e 30 secondi prima della morte di Renee Nicole Good, la 37enne uccisa da un agente federale dell'immigrazione ... leggo.it

l8217omicidio renee nicole goodOmicidio Minneapolis, il filmato dalla body cam dell’agente che ha sparato a Renee Nicole Good - Vance ha rilanciato un nuovo video dell'omicidio di Minneapolis in cui un agente dell’ICE ha sparato e ucciso Renee Nicole Good, una donna di 37 anni, sostenendo che ... la7.it

l8217omicidio renee nicole goodL’uccisione di Renee Nicole Good ripresa dall’agente che le ha sparato - «A molti di voi è stato detto che questo agente delle forze dell’ordine non è stato investito da un’auto, non è stato molestato e ha ucciso una donna innocente. ilpost.it

