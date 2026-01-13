L’omicidio di Renee Nicole Good e la violenza dell’Ice

L’Immigration and Customs Enforcement (ICE), istituita nel 2003, svolge un ruolo chiave nella tutela delle frontiere statunitensi e nell’applicazione delle leggi sull’immigrazione. L’omicidio di Renee Nicole Good evidenzia le criticità e le conseguenze di un’attività spesso sottovalutata o fraintesa. Questo episodio non rappresenta un caso isolato, ma si inserisce in un quadro più ampio di problematiche legate all’operato dell’agenzia e alla gestione della sicurezza.

Che poteri ha l'Immigration and customs enforcement agency (Ice), quando è stata istituita e perché l'omicidio di Renee Nicole Good non è un caso isolato. Jonathan Ross l'agente ICE che ha sparato a Renee Nicole Good ha ripreso l'omicidio. Renee Nicole Good, il dipartimento di sicurezza pubblica un nuovo video (senza audio): «Ostacolava la polizia». Minneapolis in piazza contro l'Ice - C'è un nuovo video che immortala i tre minuti e 30 secondi prima della morte di Renee Nicole Good, la 37enne uccisa da un agente federale dell'immigrazione

Omicidio Minneapolis, il filmato dalla body cam dell’agente che ha sparato a Renee Nicole Good - Vance ha rilanciato un nuovo video dell'omicidio di Minneapolis in cui un agente dell’ICE ha sparato e ucciso Renee Nicole Good, una donna di 37 anni, sostenendo che ... la7.it

L’uccisione di Renee Nicole Good ripresa dall’agente che le ha sparato - «A molti di voi è stato detto che questo agente delle forze dell’ordine non è stato investito da un’auto, non è stato molestato e ha ucciso una donna innocente. ilpost.it

ICE cold: l’omicidio di Minneapolis 7 gennaio 2026

Renee Good è stata uccisa da un uomo armato, in posizione di potere, che non accettava di non essere temuto, di non essere obbedito. L’omicidio di Renee Good è un femminicidio, un femminicidio politico. Perché dove le donne rifiutano di farsi intimidire e si - facebook.com facebook

Omicidio Minneapolis, Renee Nicole Good attivista membro di ICE Watch: insegnava a "de-arrestare" persone e a "resistere a pubblici ufficiali" x.com

