L’Olanda vieta i fuochi d’artificio finalmente | quando li consegneremo anche noi ai libri di storia?

Con l’annuncio dei Paesi Bassi di vietare i fuochi d’artificio per uso privato, si apre una riflessione sulle normative simili in altri paesi. La scelta mira a ridurre i rischi e l’impatto ambientale legato a questi spettacoli. Resta da chiedersi se anche in Italia si arriverà a una decisione analoga, inserendo questa misura tra le iniziative che passano dalla fase di discussione a quella di attuazione.

Con l'inizio del nuovo anno, i difensori degli animali e gli attivisti ambientali celebrano la decisione dei Paesi Bassi di vietare i fuochi d'artificio per uso privato. Questa scelta proteggerà gli animali, l'ambiente e gli esseri umani, eliminando un fattore di stress inutile che spaventa, inquina e talvolta uccide. Anche l'Italia deve fare lo stesso. I fuochi d'artificio sono diventati popolari secoli fa, quando si sapeva ancora poco dell'impatto che hanno sugli animali, il cui udito è molto più sensibile del nostro. Per loro, i fuochi d'artificio sono esplosioni terrificanti che scatenano l'istinto di sopravvivenza, spingendoli a scappare e nascondersi.

