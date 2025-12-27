Bastia Umbra niente botti per Capodanno | ordinanza del sindaco vieta fuochi d' artificio
Un Capodanno silenzioso, almeno per quanto riguarda i botti. Il Comune di Bastia Umbra ha emanato un'ordinanza che vieta totalmente l'utilizzo di fuochi d'artificio durante la notte di San Silvestro. La decisione, contenuta nell’Ordinanza del Sindaco n. 107 del 19 dicembre 2025, è motivata dalla. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
CAPODANNO SICURO: DIVIETO DI UTILIZZO DI ARTIFICI PIROTECNICI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE
Capodanno, uomo ustionato dai botti in Umbria - Un uomo è rimasto ustionato a causa dell'esplosione di fuochi pirotecnici nella notte di Capodanno a Pierantonio, una frazione di Umbertide. ansa.it
30enne in codice rosso in ospedale. Lieve ustione al torace per una bimba di 9 anni - La notte di Capodanno è stata piuttosto movimentata nei pronti soccorso dell'Umbria. rainews.it
Capodanno, botti vietati in diversi comuni umbri - Aumenta il numero dei Comuni umbri che hanno emesso ordinanze che fra le altre disposizioni vietano anche i botti di Capodanno. ansa.it
