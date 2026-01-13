Livorno gravissima 16enne nell’incidente | travolta da scooter anche il conducente in prognosi riservata

A Livorno, una ragazza di 16 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere stata investita da uno scooter mentre attraversava sulle strisce pedonali in viale Carducci. Attualmente si trova in terapia intensiva con prognosi riservata. L’incidente è avvenuto questa mattina alle 7:45 e anche il conducente dello scooter è in condizioni critiche. Le autorità stanno ancora ricostruendo la dinamica dell’accaduto.

Livorno, 13 gennaio 2026 – E' ricoverata in terapia intensiva all'ospedale in gravissime condizioni, in prognosi riservata, una ragazza di 16 anni che verso le 7,45 è stata investita a Livorno da uno scooter mentre attraversava sulle strisce pedonali la carreggiata principale di viale Carducci. Si tratta dell’incidente, avvenuto sul lato di piazza della stazione in direzione piazza della Repubblica, per il quale adesso indaga la polizia municipale, che cerca di ricostruire la dinamica. Anche lo scooterista è grave. Sono due le persone in codice rosso: anche il conducente dello scooter, un sessantenne, è ricoverato in prognosi riservata a seguito della caduta dal mezzo dopo l'impatto che è finito poi contro un'auto che stava procedendo in senso contrario. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Livorno, gravissima 16enne nell’incidente: travolta da scooter, anche il conducente in prognosi riservata Leggi anche: Grave incidente a Ravagnese, scontro auto-motociclo: 16enne in prognosi riservata Leggi anche: Incidente tra auto e scooter in periferia: un ferito in prognosi riservata Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Livorno, gravissima 16enne nell’incidente: travolta da scooter, anche il conducente in prognosi riservata - Lo scontro di viale Carducci nella prima mattina di martedì 13 gennaio: intervento di Svs Pubblica Assistenza e Misericordia con le ambulanze. lanazione.it

Gravissima 16enne travolta da scooter sulle strisce a Livorno - E' ricoverata in terapia intensiva all'ospedale in gravissime condizioni, in prognosi riservata, una ragazza di 16 anni che verso le 7,45 è stata investita a Livorno da uno scooter mentre attraversava ... ansa.it

Livorno - travolta in strada: gravissima 16enne - facebook.com facebook

Livorno - travolta in strada: gravissima 16enne x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.