Live Roma-Torino 1-2 | ancora Adams per il nuovo vantaggio ospite

La partita tra Roma e Torino, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, si è conclusa con la vittoria del Torino per 2-1. Adams ha segnato nuovamente per gli ospiti, che hanno ottenuto il passaggio del turno e affronteranno l’Inter ai quarti. La sfida si è disputata all’Olimpico, segnando l’esordio in questa competizione per la Roma di Gasperini.

Roma – Esordio in Coppa Italia per la Roma di Gasperini, che per gli ottavi di finale in gara unica riceve all'Olimpico il Torino di Baroni, chi vince incontrerà l'Inter ai quarti di finale. Diversi cambi di formazione per i giallorossi, tra turni di riposo e soprattutto scelte forzate a causa dei numerosi infortuni. A cura del nostro inviato A.T. Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Ziolkowski, Ghilardi; Rensch, Pisilli, Cristante, Wesley; Soulé, El Shaarawy; Bailey. A disp: Vasquez, Zelezny, Ndicka, Tsimikas, Koné, Dybala, Hermoso, Arena, Bah, Lulli. All.: Gian Piero Gasperini. Torino (3-5-2): Paleari; Tameze, Coco, Ismajli; Lazaro, Ilkhan, Gineitis, Aboukhlal, Vlasic; Simeone, Adams.

