Roma Torino LIVE 0-1 | Ché Adams sblocca la partita!
Segui la cronaca in tempo reale di Roma Torino allo Stadio Olimpico, valido per la Coppa Italia. Alle ore 21:00, Ché Adams apre le marcature, portando il Torino in vantaggio. In questa pagina trovi sintesi, tabellino, risultato aggiornato, moviola e approfondimenti sulla partita. Un’occasione per seguire l’evento sportivo più importante della serata, con analisi obiettive e dettagliate.
Roma Torino, allo Stadio Olimpico il match di Coppa Italia: ecco sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Stasera alle 21:00 la Città Eterna accende i riflettori sulla Coppa Italia. Roma e Torino si sfidano all'Olimpico in occasione degli ottavi della competizione. Gian Piero Gasperini insegue il sogno trofeo, ma deve fare i conti con .
