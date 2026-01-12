Droga petrolio potere | cosa c'è davvero dietro l'appetito di Trump per il Venezuela

Da fanpage.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'interesse di Donald Trump per il Venezuela suscita molte domande. Roberto Saviano analizza il ruolo del paese nel traffico di droga e la sua dipendenza dal petrolio, evidenziando la complessità di una situazione che va oltre le semplici etichette di narco-stato. In questo contesto, capire le dinamiche di potere e le risorse chiave è fondamentale per interpretare le motivazioni e le strategie degli attori internazionali coinvolti.

Roberto Saviano risponde a una chiara domanda: il Venezuela è un narco-stato? La risposta è complessa, perché il Paese è sicuramente uno snodo centrale per il traffico di droga, ma non è un produttore e la sua economia dipende dal petrolio. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Perché gli Usa hanno attaccato? Il petrolio,il pretesto della droga, la «Dottrina Monroe»: cosa c'è dietro la decisione di Trump 

