Droga petrolio potere | cosa c'è davvero dietro l'appetito di Trump per il Venezuela

L'interesse di Donald Trump per il Venezuela suscita molte domande. Roberto Saviano analizza il ruolo del paese nel traffico di droga e la sua dipendenza dal petrolio, evidenziando la complessità di una situazione che va oltre le semplici etichette di narco-stato. In questo contesto, capire le dinamiche di potere e le risorse chiave è fondamentale per interpretare le motivazioni e le strategie degli attori internazionali coinvolti.

Venezuela: cosa c’è sotto? - Il secondo problema venezuelano è che, malgrado questo potenziale immenso, l’industria petrolifera venezuelana ha vissuto un drammatico declino. startmag.it

Perché gli Stati Uniti hanno attaccato il Venezuela? Il petrolio, il pretesto della droga, la «Dottrina Monroe»: cosa c'è dietro la decisione di Trump - La cattura di Maduro viene presentato da Trump come un atto di difesa della popolazione americana contro il narcotraffico: ma l'azione ha una valenza geopolitica ed economica profonda ... corriere.it

Niente droga ma petrolio e minerali: i reali motivi dell’operazione Venezuela di Trump Gli States vogliono assicurarsi la più grande riserva petrolifera del mondo, strappandola alla concorrenza. Lo Stato sudamericano ha un potenziale enorme (e ancora inespl - facebook.com facebook

