L’Heartland oggi | il nuovo saggio sull’Asia Centrale

Dal 15 gennaio, il nuovo saggio “La riscoperta dell’Heartland” offre un’analisi approfondita dell’Asia Centrale, evidenziando l’importanza strategica della regione. Il volume esplora le dinamiche geopolitiche e il ruolo di Italia ed Europa in quest’area, fornendo uno sguardo chiaro e informato sulle sfide e le opportunità che essa presenta oggi.

Dal 15 gennaio il volume "La riscoperta dell'Heartland" analizza l'Asia Centrale e il ruolo strategico di Italia ed Europa nella regione. Dal 15 gennaio arriva in libreria La riscoperta dell'Heartland. L'Asia Centrale oggi. Quale ruolo per l'Italia e per l'Europa, un volume collettaneo curato da Andrea Coppola, con prefazione di Edmondo Girelli e introduzione di Riccardo Sessa, pubblicato da Armando Editore. Il libro propone una lettura aggiornata della regione centroasiatica – Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan – oggi al centro di una competizione geopolitica che coinvolge attori globali come Russia, Cina, Turchia e Iran.

