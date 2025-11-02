L' Uzbekistan punta sull’AI e prova a sedurre le big tech | la nuova frontiera digitale è in Asia centrale
Tashkent accelera sulla trasformazione digitale e sull’intelligenza artificiale per ridurre la dipendenza dalle materie prime e diventare un hub tecnologico regionale. 🔗 Leggi su Wired.it
Leggi anche questi approfondimenti
Milano: la grande fuga degli infermieri dalla Lombardia verso Svizzera, Dubai e oltre: Ogni anno circa 3.000 infermieri lasciano la regione tra pensionamenti, partita IVA e offerte estere; la Regione punta su Sudamerica e Uzbekistan per tamponare i vuoti. La c - facebook.com Vai su Facebook