Le ultime | ieri il portiere in gruppo confermato il suo rientro al Bentegodi Recuperato anche Holm A sinistra dubbio Rowe-Dominguez A Verona con Skorupski Odgaard scalpita

Il portiere è stato incluso nel gruppo e si prepara al rientro al Bentegodi, mentre Holm ha completato il recupero. A sinistra, resta in dubbio la scelta tra Rowe e Dominguez. Skorupski, che si era fermato, ha ripreso gli allenamenti e sarà disponibile per la sfida contro l’Hellas Verona. Odgaard si sta preparando con impegno, in un contesto di rientri e valutazioni fisioterapiche.

Non solo cattive notizie arrivano dall'infermeria. Nel giorno in cui si ferma Lucumi, Lukasz Skorupski torna finalmente ad allenarsi a pieno regime: il polacco, insomma, è finalmente abile e arruolabile e tornerà tra i convocati a Verona contro l'Hellas. Sarà sfida cruciale, per la squadra di Italiano, che dopo i chiari segnali di ripresa spediti con il Como ha la necessità di ritrovare i tre punti per chiudere il girone di andata a quota 30 e provare a riaprire la corsa all'Europa. Il rendimento di Ravaglia non è in discussione, il vice ha dato un suo contributo e sfoderato alcune prestazioni anche di alto livello con grandi parate e sta crescendo.

