Mkhitaryan Inter via libera al rientro | Chivu lo gestirà ma l’armeno scalpita! Le ultime

Inter News 24 Mkhitaryan Inter, il centrocampista è tornato al 100% dopo l’infortunio: rientro in panchina col Pisa, minuti in arrivo col Venezia?. Dopo diverse settimane di stop, Henrikh Mkhitaryan, centrocampista armeno classe 1989 e uno dei profili più esperti dell’Inter di Cristian Chivu, è pronto a tornare in campo con continuità. Il numero 22 nerazzurro, rientrato in panchina contro il Pisa, punta questa sera a mettere minuti importanti nelle gambe contro il Venezia, in un momento della stagione particolarmente intenso per i milanesi. Secondo quanto filtra dall’ambiente nerazzurro, lo staff medico ha consegnato Mkhitaryan all’allenatore come pienamente ristabilito, senza restrizioni e con il via libera totale per ricercare la migliore condizione fisica. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mkhitaryan Inter, via libera al rientro: Chivu lo gestirà ma l’armeno scalpita! Le ultime

Leggi anche questi approfondimenti

ULTIM'ORA INTER Bonny non convocato per influenza Mkhitaryan tra i disponibili contro il Pisa #SkySport #SkySerieA Vai su X

Togna - #Inter , #Mkhitaryan in gruppo. #Zielinski non ha nulla, #Dumfries un pochino meglio, verrà valutato la prossima settimana. L #Darmian ha bisogno ancora di un po’ di tempo perchè il polpaccio è delicato e non si vuole rischiare nulla. Di Marzio - Pisa, - facebook.com Vai su Facebook

Sky – Inter, buona notizia per Chivu in vista del Pisa: Mkhitaryan torna tra i convocati - Il centrocampista armeno, assente da più di un mese, è nuovamente a disposizione del tecnico nerazzurro: le ultime ... msn.com scrive

Acerbi e Mkhitaryan: Chivu ha l'elisir della giovinezza per i senatori Inter - Questa la frase sentita tantissime volte dopo il terribile finale della scorsa stagione del club nerazzurro: «È un’Inter vecchia, la società deve ringiovanire la squadra». Come scrive tuttosport.com

Inter, Mkhitaryan: “Con Chivu siamo rinati. Esposito e Bonny devono essere più egoisti” - Dopo la larga vittoria contro la Cremonese, l’Inter si gode la sosta per le Nazionali dopo cinque vittorie consecutive tra Serie A e Champions League. Secondo gianlucadimarzio.com

Inter, Mkhitaryan: “Contro la Roma non sarà sfida scudetto. È la mia ultima stagione? Vediamo…” - Il centrocampista dell’Inter Henrikh Mkhitaryan è stato intervistato ai microfoni di Sky Sport in vista della gara dei nerazzurri contro la Roma, sua ex squadra Dopo la presentazione a Milano del suo ... Lo riporta gianlucadimarzio.com

Inter, Sucic il tuttofare: è lui l’erede di Mkhitaryan - Il croato è tornato a brillare, sulla falsariga di quanto mostrato in precampionato e ... Riporta corrieredellosport.it

Inter, Mkhitaryan: "Chivu assomiglia a Mourinho. Pio Esposito? Non voglio che lo rovinino" - Dopo l'uscita della sua autobiografia "La mia vita sempre al centro", Henrikh Mkhitaryan, centrocampista dell'Inter, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di DAZN, parlando della partita di ... tuttomercatoweb.com scrive