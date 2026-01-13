L'attore è stato accusato di molestie su minori e il network ha deciso di togliere dalla messa in onda una puntata che avrebbe dovuto uscire il 15 gennaio. NBC ha deciso di non mandare in onda un episodio di Law & Order - Unità vittime speciali, nel quale ha recitato l'attore e regista Timothy Busfield, in seguito alle gravi accuse nei suoi confronti, diventate pubbliche nei giorni scorsi. Timothy Busfield in passato aveva già partecipato a una puntata di Law & Order - Unità vittime speciali nel 2011 e ad una nella serie madre Law & Order - I due volti della giustizia nel 2010. Il nuovo episodio nel quale ha recitato non andrà in onda. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Law & Order - Unità vittime speciali: NBC ritira un episodio con Timothy Busfield dopo le gravi accuse

Law & Order: SVU, ecco perché Kelli Giddish lascerà la serie dopo l'ultima stagione - Nei giorni scorsi, l'attrice Kelli Giddish ha dichiarato che la stagione 24 di Law & Order: SVU, serie in cui interpreta la detective Amanda Rollins, sarebbe stata l'ultima per lei. badtaste.it

Le stagioni 14-17 di "Law & Order - Unità vittime speciali" saranno disponibili da oggi su #DisneyPlusItalia [fonte: tvserial.it] #repliche #lawandorderSVU - facebook.com facebook