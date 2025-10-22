Friends una star di Law & Order | Unità Vittime Speciali rivela | Feci tante volte il provino per Monica

Un'attrice famosa per il longevo spin-off del procedural ha confessato di aver partecipato in diverse occasioni al casting per la sit-com. Friends è una delle sit-com più famose nella storia del piccolo schermo e nonostante siano passati più di trent'anni dal suo debutto e più di venti dalla sua fine è tutt'ora molto amata. La sit-com ha tratto grande forza anche dal suo cast, ben amalgamato e con interpreti molto coesi e un'alchimia più unica che rara. Al casting partecipò anche una futura star di Law & Order: Unità Vittime Speciali. Mariska Hargitay avrebbe potuto interpretare Monica Geller Ospite del podcast Good Hang di Amy Poehler, Mariska Hargitay ha raccontato di aver partecipato al provino per Friends ma non solo: "Ho . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

