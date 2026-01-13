L’adidas Samba OG Pink Spark è pensata per chi ama mettersi in mostra

L’adidas Samba OG Pink Spark è una sneaker dal design classico, rivisitata con un tocco di colore rosa. Pensata per chi desidera uno stile sobrio ma distintivo, questa calzatura unisce tradizione e modernità. Perfetta per chi cerca un modello versatile, la Pink Spark si inserisce nel catalogo adidas come un’opzione elegante e di qualità, ideale per le occasioni quotidiane o speciali.

L’adidas Samba OG Pink Spark è finalmente arrivata e sì, è davvero, davvero rosa. Anche se l’hype che circonda questa sneaker vintage non è più quello di una volta (nemmeno lontanamente), adidas spera di riportarlo in auge con uscite come questa, in arrivo giusto in tempo per San Valentino. Adidas Samba OG Pink Spark Adidas La Samba ha sempre mantenuto più o meno lo stesso aspetto. Uno degli elementi più distintivi di ogni paio è l’inserto a forma di T che avvolge la parte anteriore della scarpa, opportunamente soprannominato T-Toe. C’era già negli anni ’40 ed è ancora qui quasi ottant’anni dopo. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

