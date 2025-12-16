La nuova capsule collection di Moorer è pensata per chi ama la montagna ma non solo

Moorer presenta le sue tre nuove capsule collection per l’Autunno/Inverno 2025/26: Skii, Arena e Golf. Emblema dell’eccellenza sartoriale italiana, la casa di moda propone capi pensati per gli amanti della montagna, offrendo stile e funzionalità in ogni dettaglio. Una proposta che unisce eleganza e praticità in un connubio perfetto.

© Gqitalia.it

Emblema dell’eccellenza sartoriale italiana, Moorer ha svelato le sue tre nuove capsule collection per l’AutunnoInverno 202526: Skii, Arena e Golf. Tre interpretazioni che celebrano la tradizione, l’innovazione e la passione per lo stile. La collezione Skii si ispira ovviamente ai prossimi Giochi Olimpici di Milano-Cortina con due total look uomo e donna pensati per affrontare le piste innevate dell’alta quota. La Ski Jacket dalla vestibilità ergonomica e realizzata in lana con armature sartoriali è resa altamente performante dall’accoppiata di membrane waterproof; i pantaloni, realizzati in una doppia proposta di materiali – sia in lana membrana che in gabardina tecnica water resistant – forniscono il massimo del comfort e del calore grazie all’imbottitura interna e alla fodera in jersey, e una maglia in lana stretch completa la collezione insieme a un paio di stivali e guanti termici. Gqitalia.it

