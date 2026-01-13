La scure penale del decreto sicurezza sui blocchi per Gaza

Il decreto sicurezza ha introdotto misure che hanno portato a nuove contestazioni legali legate ai blocchi per Gaza. Le prime denunce nei confronti degli attivisti, avvenute dopo lo sciopero del 3 ottobre, evidenziano un’applicazione più rigorosa delle norme penali. Questa situazione solleva questioni sulla libertà di espressione e sulla risposta dello Stato alle manifestazioni di solidarietà, evidenziando le implicazioni pratiche delle recenti disposizioni legislative.

Suona come una vendetta a scoppio ritardato, il piatto della repressione consumato freddo: sono arrivate le prime denunce per gli attivisti che lo scorso 3 ottobre, in occasione dello sciopero . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

