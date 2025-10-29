Sicurezza sul lavoro Nel decreto fuffa niente sui subappalti
«Il governo ha mantenuto un altro impegno con gli italiani»: così Giorgia Meloni ha annunciato con i suoi soliti toni entusiastici il provvedimento sulla sicurezza sul lavoro licenziato ieri dal . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Scopri altri approfondimenti
Comunicato Stampa “Stati Generali Sicurezza Lavoro - 22 ottobre 2025. “Innovazioni legislative 2024/2025: patente a crediti e nuovo accordo Stato-Regioni sulla formazione”. Dal 21al 23 ottobre a Roma si è svolta la tre giorni degli Stati generali sulla - facebook.com Vai su Facebook
LA TUTELA E LA SICUREZZA SUL LAVORO SONO UN DIRITTO, NON UN PRIVILEGIO La Settimana Europea della Salute e della Sicurezza sul Lavoro" ci ricorda quanto sia importante la tutela di chi lavora #infortunio #malattiaprofessionale #incacgil - X Vai su X
Sicurezza sul lavoro, decreto oggi in Cdm: in arrivo badge digitale e premi ai virtuosi - Leggi su Sky TG24 l'articolo Sicurezza sul lavoro, decreto oggi in Cdm: in arrivo badge digitale e premi ai virtuosi ... Secondo tg24.sky.it
Badge di cantiere e patente edilizia, il cdm dà il via libera al decreto sulla sicurezza sul lavoro - ROMA – Il consiglio dei Ministri ha dato il via libero al decreto legge sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Scrive repubblica.it
Lavoro, stretta sulla sicurezza con il dl Calderone. Dagli sconti alle imprese virtuose al badge digitale nei cantieri, le novità - Incentivi per le imprese virtuose nelle quali non si verificano incidenti e infortuni, maggiori controlli sui luoghi di lavoro rafforzando con assunzioni sia l'Arma dei Carabinieri ... Si legge su ilmessaggero.it